A Torino 1.500 ristoranti per candidatura Unesco cucina italiana

Una campagna diffusa nei ristoranti del territorio per sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'umanità Unesco. Torino e il Piemonte si mobilitano in vista della scadenza del 10 dicembre, quando a Nuova Delhi si saprà se la candidatura avrà successo.

Epat, Associazione dei pubblici esercizi di Torino, aderente ad Ascom Confcommercio, lancia la campagna 'Io amo la cucina italiana' che coinvolgerà 1500 ristoranti per sensibilizzare tutti, dai ristoratoti, agli chef fino ai clienti, sull'importanza della candidatura Unesco. "I nostri chef sono anche grandi comunicatori che hanno portato la cucina italiana e regionale nel mondo e l'hanno fatta conoscere - ha sottolineato Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Confcommercio Torino -. Credo che tutti poi dobbiamo fare un ringraziamento a Carlo Petrini che è stato un grande valorizzatore dei nostri territori".

Sono 5.168 le imprese della ristorazione attive a Torino e provincia e oltre 9.800 in regione che sviluppano un valore aggiunto per il turismo di quasi 137 milioni di euro, a loro viene chiesto di trasmettere i valori della cucina italiana, legame col territorio, sostenibilità, creatività. Grazie alla collaborazione degli studenti dell'Its Academy Turismo Piemonte i materiali promozionali della candidatura saranno consegnati ai locali aderenti, ai ristoratori il compito di informare i clienti con l'obiettivo di creare un sostegno corale alla candidatura Unesco. "Questa candidatura celebra simbolicamente la ristorazione italiana di qualità, la forza delle sue radici, la capacità di tradurle in piatti capaci ancora di emozionare", ha concluso Vincenzo Nasi, presidente di Apat Ascom.