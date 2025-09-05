A Spagna il 60% in più di investimenti esteri rispetto a Italia

La Spagna attira il 60% in più di investimenti esteri rispetto all'Italia. Tra il 2015 e il 2024, infatti, la Spagna ha attratto 304 miliardi di euro flussi di investimenti diretti esteri (Ide), a fronte dei 191 miliardi registrati dall'Italia. E' quanto emerge da uno studio realizzato da Amazon e Teha e presentato al Forum economico di Cernobbio in corso a Villa d'Este.

L'analisi mostra che gli 856 progetti greenfield, ovvero le iniziative imprenditoriali senza vincoli legati a infrastrutture o tecnologie preesistenti, realizzati in Spagna fino al 2024 hanno generato 72.416 nuovi posti di lavoro nello stesso periodo, mentre i 303 progetti avviati in Italia hanno creato 40.006 posti di lavoro. Un divario particolarmente significativo, considerando le basi economiche simili e la vicinanza culturale dei due Paesi.

La ricerca individua i principali fattori alla base di questo divario di 113 miliardi di euro e suggerisce azioni di policy concrete per accrescere l'attrattività degli investimenti in entrambi i Paesi.

"Questa ricerca mostra che, sebbene l'Italia offra eccellenti capacità manifatturiere e un grande potenziale di innovazione, fattori strutturali come la complessità burocratica, l'elevato cuneo fiscale e una minore partecipazione al mercato del lavoro ne condizionano la capacità di attrarre capitali internazionali con la stessa rapidità della Spagna", commenta Giorgio Busnelli, country manager di Amazon Italia.