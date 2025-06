A Salina coro di "no" a chiusura filiale bancaria

Le forze politiche del Messinese, imprenditori e associazioni, dicono "no" alla decisione di Intesa San Paolo di "remotizzare" l'unica filiale esistente sull'isola di Salina: di fatto, nel Comune di Malfa, rimarrebbe solo lo sportello bancomat e gli uffici con personale saranno definitivamente chiusi con i prevedibili disagi per i numerosi imprenditori dell'isola eoliana, che tra l'altro vanta una tradizione di produzione locale e diverse strutture ricettive.

"Una mobilitazione congiunta senza precedenti - dice la sindaca di Malfa, Clara Rametta - sindaci, deputati e senatori hanno manifestato in una lettera la loro ferma opposizione a questa decisione che renderebbe l'attuale filiale dipendente dagli uffici dalla sede di Milazzo. Il servizio bancario è un elemento fondamentale per il sostentamento economico e sociale delle isole e il declassamento ad uno sportello subordinato, non solo compromette l'accesso a un servizio essenziale, ma mina anche la coesione economica e sociale di un territorio già gravato dalle difficoltà logistiche dell'insularità. A nulla servono le pretestuose argomentazioni di Banca Intesa in merito al mantenimento dell'operatività dello sportello: sappiamo bene che i servizi saranno ridotti e, come la storia dell'istituto insegna, la remotizzazione è un atto prodromico alla chiusura definitiva".

"Se la decisione verrà confermata, chiuderemo i nostri conti correnti e li trasferiremo presso altri istituti" dice Emanuele Vitrano, presidente dell'Associazione degli albergatori dell'Isola di Salina. Contrario anche Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie: "Le isole minori non possono essere trattate come territori di serie B. Si accentuerà il già preoccupante fenomeno dello spopolamento".

Per il presidente dell'associazione ristoratori Isole Eolie Angelo Paino: "Ogni giorno affrontiamo difficoltà legate all'insularità, alla stagionalità e alla scarsità di risorse, che mettono a dura prova la nostra capacità di sostenere le attività economiche".