A Roma l'appuntamento con l'assemblea annuale Ania

E' in programma domani 2 luglio, a partire dalle 10,30 presso l'Auditorium Parco della Musica, a Roma, l'assemblea annuale di Ania, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. L'appuntamento sarà l'occasione per analizzare il contesto politico, sociale ed economico a livello nazionale e globale, i principali trend del settore assicurativo, le prossime sfide da affrontare per costruire un Paese più protetto e competitivo. La diretta dell'assemblea sarà trasmessa in diretta streaming sul sito Ansa.it.

I lavori avranno inizio con la relazione di Giovanni Liverani, presidente Ania. Interverranno il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in rappresentanza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto e il presidente Ivass, Luigi Federico Signorini.