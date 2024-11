A Ravenna inaugurato il Museo Byron e Risorgimento

Inaugurato a Ravenna il Museo Byron e del Risorgimento. Come sottolinea una nota diverse centinaia di persone hanno preso parte al Teatro Alighieri a Ravenna prima, e a Palazzo Guiccioli poi, alla cerimonia di inaugurazione. Nel suo intervento il presidente il presidente del gruppo Bancario La Cassa di Ravenna e ideatore del Museo Antonio Patuelli, ha ricordato come 'E' ben noto che Byron abitò a Ravenna per seguire l'amata Teresa Gamba Guiccioli. Ma appena arrivò a Ravenna andò subito alla tomba di Dante dove, con grande emozione, trovò ispirazione e meditazioni. Fra Dante e Byron corre un nitido collegamento culturale: Byron, nel corso del suo soggiorno ravennate, dal giugno 1819, compose quattro canti, in stile simil dantesco, intitolati La profezia di Dante. L'opera fu pubblicata nel 1821 e rappresenta un Dante romanzato che, dopo aver completato la Divina Commedia e vicino alla morte, predica ('la profezia') il futuro dell'Italia, descritta come divisa e meritevole di libertà e indipendenza. Byron si identifica con Dante e fa esprimere all'Alighieri i propri sogni di libertà per l'Italia". E per il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Ernesto Giuseppe Alfieri "quello che era un sogno nato tanti anni fa diventa realtà. Quel sogno non solo è diventato realtà, ma è diventato una realtà straordinariamente moderna, internazionale e attrattiva. Moderna perché la convenzione del Museo, grazie a tecnologie futuristiche, fa del visitatore il vero protagonista, trascinandolo in una realtà immersiva e sensoriale" che "lo fanno entrare concretamente nei salotti dell'Ottocento". Ma è moderno anche nella concezione, nel recupero funzionale di ambienti che erano in stato di forte degrado". Il presidente della Regione Emilia Romagna ed ormai ex sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha ricordato come ' al di là dello straordinario valore culturale del Museo, il recupero architettonico di Palazzo Guiccioli è, assieme a quello di Palazzo Rasponi, uno dei grandi interventi importanti che cambiano l'intera percezione e l'immagine della città'. Il Museo Byron e del Risorgimento è aperto sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre per le visite gratuite di chi si è prenotato online: lunedì apre anche la biglietteria, mentre la Taverna Byron aprirà venerdì 7 dicembre.