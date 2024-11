A ottobre l'export extra Ue cala del 3,5%, l'import +1,1%

A ottobre 2024 si stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue271, una riduzione congiunturale per le esportazioni del 3,5% e un aumento per le importazioni dell'1,1%. Si base annua invece, l'export si riduce dell'1,1% (era -1,4% a settembre 2024) e l'import registra una flessione tendenziale del 4,1%. Lo rende noto l'Istat. Nei primi dieci mesi del 2024, la dinamica dell'export verso i paesi extra Ue è moderatamente positiva (+0,8%). Nello stesso periodo, l'avanzo commerciale con i paesi extra Ue raggiunge i 51,1 miliardi di euro (era +31,4 miliardi nei primi dieci mesi 2023).