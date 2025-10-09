Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaCosa prevede l'accordoManovra 2026Nobel Letteratura 2025
Acquista il giornale
Ultima oraA Milano si è discusso il futuro dei board in Italia
9 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. A Milano si è discusso il futuro dei board in Italia

A Milano si è discusso il futuro dei board in Italia

Pompei (Deloitte), 'cabine di regia della crescita aziendale'

Pompei (Deloitte), 'cabine di regia della crescita aziendale'

Pompei (Deloitte), 'cabine di regia della crescita aziendale'

In un contesto economico globale sempre più incerto, i consigli di amministrazione assumono un ruolo centrale nella gestione dei rischi e nella pianificazione strategica delle imprese. È quanto emerso dalla quarta edizione di "The board of the future", l'evento annuale di Deloitte dedicato alla Corporate governance, svoltosi a Milano presso l'Auditorium della Fondazione Cariplo.

"Il successo e la valorizzazione delle aziende sono sempre più frutto di corretti equilibri di governance", ha dichiarato Fabio Pompei, Ceo di Deloitte Italia, sottolineando come i board stiano diventando "cabine di regia della crescita aziendale".

All'incontro, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo economico, è intervenuto anche il sottosegretario all'Economia Federico Freni, che ha richiamato l'importanza di diversificare gli strumenti di sostegno alla crescita: "Le casse di previdenza hanno dato molto all'economia italiana, ma non possono essere l'unico motore dello sviluppo. Serve stimolare nuovi veicoli, come il fondo dei fondi".

Nel corso della giornata si è discusso anche del ruolo delle fondazioni nella valorizzazione dei patrimoni culturali e territoriali e degli aggiornamenti in materia di governance societaria. Un confronto che ha ribadito come una governance evoluta sia oggi una leva decisiva per la competitività e la crescita sostenibile delle imprese.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata