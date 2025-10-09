A Milano si è discusso il futuro dei board in Italia

In un contesto economico globale sempre più incerto, i consigli di amministrazione assumono un ruolo centrale nella gestione dei rischi e nella pianificazione strategica delle imprese. È quanto emerso dalla quarta edizione di "The board of the future", l'evento annuale di Deloitte dedicato alla Corporate governance, svoltosi a Milano presso l'Auditorium della Fondazione Cariplo.

"Il successo e la valorizzazione delle aziende sono sempre più frutto di corretti equilibri di governance", ha dichiarato Fabio Pompei, Ceo di Deloitte Italia, sottolineando come i board stiano diventando "cabine di regia della crescita aziendale".

All'incontro, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo economico, è intervenuto anche il sottosegretario all'Economia Federico Freni, che ha richiamato l'importanza di diversificare gli strumenti di sostegno alla crescita: "Le casse di previdenza hanno dato molto all'economia italiana, ma non possono essere l'unico motore dello sviluppo. Serve stimolare nuovi veicoli, come il fondo dei fondi".

Nel corso della giornata si è discusso anche del ruolo delle fondazioni nella valorizzazione dei patrimoni culturali e territoriali e degli aggiornamenti in materia di governance societaria. Un confronto che ha ribadito come una governance evoluta sia oggi una leva decisiva per la competitività e la crescita sostenibile delle imprese.