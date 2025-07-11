Domenica 12 Ottobre 2025

Sostenere lavoro e imprese

Raffaele Marmo
Sostenere lavoro e imprese
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Omicidio PalermoDiane KeatonGarlascoAccordo GazaBallando con le stelle Crollo bitcoin
Acquista il giornale
Ultima oraA Milano assemblea dell'Abi con Panetta, Giorgetti e Patuelli
11 lug 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. A Milano assemblea dell'Abi con Panetta, Giorgetti e Patuelli

A Milano assemblea dell'Abi con Panetta, Giorgetti e Patuelli

Evento alla Bocconi. Diretta su sito Abi e Ansa

Evento alla Bocconi. Diretta su sito Abi e Ansa

Evento alla Bocconi. Diretta su sito Abi e Ansa

Si svolge oggi, quest'anno a Milano, l'assemblea dell'Abi alla presenza del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta e con l'intervento del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e numerosi banchieri. I lavori, che si svolgono nell'aula magna dell'università Bocconi a partire dalle 10, saranno aperti dalla relazione del presidente dell'associazione bancaria Antonio Patuelli. Prevista la diretta sia sul sito dell'Abi www.abi.it e diverse testate fra cui l'ANSA.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata