A Milano assemblea dell'Abi con Panetta, Giorgetti e Patuelli

Si svolge oggi, quest'anno a Milano, l'assemblea dell'Abi alla presenza del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta e con l'intervento del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e numerosi banchieri. I lavori, che si svolgono nell'aula magna dell'università Bocconi a partire dalle 10, saranno aperti dalla relazione del presidente dell'associazione bancaria Antonio Patuelli. Prevista la diretta sia sul sito dell'Abi www.abi.it e diverse testate fra cui l'ANSA.