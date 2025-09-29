A Mbda il contratto per produrre il Teseo Mk2/E per la Marina

Mbda ha sottoscritto con la Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti Navali - il contratto per la produzione di missili antinave pesante Teseo Mk2/E, attualmente in fase di sviluppo per la Marina Militare italiana.

"Sono particolarmente orgoglioso - commenta, Lorenzo Mariani, Mbda Executive Group Director Sales & Business Development e Managing Director di Mbda in Italia - della firma di questo contratto che conferma il successo di un percorso realizzato in totale sinergia con la nostra Marina e totalmente allineato alle roadmap definite con la firma del contratto di sviluppo. Avviare la produzione del Teseo Mk2/E dimostra non solo che il prodotto è maturo e totalmente aderente ai requisiti della Marina Militare, ma anche che si integra perfettamente nel portafoglio di Mbda, aggiungendo una nuova capacità di riferimento nel settore antinave, da offrire anche ai mercati esteri".

Il Teseo Mk2/E è - spiega una nota dell'azienda - "la risposta alle minacce in evoluzione che impongono la necessità di implementare nuovi requisiti operativi. Questo missile di nuova generazione è flessibile e pronto per essere adattato alle esigenze dei clienti internazionali; si basa sui decenni di esperienza accumulati grazie alla famiglia Teseo (conosciuta in tutto il mondo come Otomat) e porterà a un sostanziale miglioramento delle capacità antinave."