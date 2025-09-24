Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
Ultima oraA Maria Anghileri (Confindustria) il Womenlands Excellence Award
24 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  3. Ultima ora
  4. A Maria Anghileri (Confindustria) il Womenlands Excellence Award

A Maria Anghileri (Confindustria) il Womenlands Excellence Award

La presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri, riceverà il Womenlands Excellence Award, premio assegnato nell'ambito della terza edizione di Womenlands, il progetto dedicato alle eccellenze femminili italiane e internazionali, al tema dei diritti e dell'inclusione, in occasione della XXIII edizione del festival Alice nella città (15-26 ottobre).

Il riconoscimento, ideato e promosso da Alice nella città, è stato conferito alla leader degli industriali under 40 per l'impegno nel promuovere il passaggio generazionale nelle aziende attraverso il progetto "Generazioni", contribuendo in maniera significativa alla continuità delle imprese e alla tutela del tessuto industriale italiano.

Maria Anghileri sarà anche uno dei volti della campagna di comunicazione "I Am Womenlands Roma" che sarà proiettata sulla scalinata di Piazza di Spagna la sera del 18 ottobre, in occasione del flash mob realizzato dalla collaborazione tra Alice nella città, Fuori Sala e la casa di produzione no profit We Do It Together.

