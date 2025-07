A Malpensa il primo collegamento tra l'Italia e il Vietnam

Vietnam Airlines ha inaugurato a Malpensa il primo collegamento diretto con l'Italia. Si tratta del volo tra Hanoi e Milano Malpensa, che diventa il 9/o collegamento diretto che Vietnam Airlines opera verso l'Europa. La rotta è operata con aeromobili 'wide-body' Boeing 787, con 3 voli di andata e ritorno alla settimana e un tempo di volo di circa 12 ore per tratta.

Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato la vicepresidente Võ Thị Ánh Xuân, accompagnata dall'ambasciatore Duong Hai Hung e dal presidente di Vietnam Airlines Dang Ngoc Hoa. Presenti anche Raffaele Cattaneo, sottosegretario regionale della Lombardia con delega alle relazioni internazionali ed europee, la direttrice dello scalo Monica Piccirillo e l'amministratore delegato di Sea Armando Brunini.

"Vietnam Airlines - spiega Brunini - è la 30/a compagnia del continente asiatico nel portafoglio clienti del nostro aeroporto internazionale". "Un risultato - sottolinea - che conferma la crescente centralità del mercato asiatico, oggi primo mercato extra-europeo per volumi di traffico, con oltre 3 milioni di passeggeri e una crescita del 24% trainata anche dall'espansione della connettività diretta, in aumento del 30%". "Gli aeroporti di Milano gestiti da Sea - conclude - collegano 195 destinazioni in 83 paesi con 90 compagnie aeree".

"La rotta Hanoi-Milano - spiega il presidente di Vietnam Airlines Dang Ngoc Hoa - crea nuovo slancio per il turismo, il commercio e gli scambi culturali". "L'Italia - sottolinea - è uno dei mercati europei più promettenti, e questa rotta è una parte chiave della nostra strategia per aiutare il Vietnam a raggiungere l'obiettivo di 22-23 milioni di visitatori internazionali entro il 2025".