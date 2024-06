A maggio per Banca Mediolanum raccolta a quota 789 milioni

A maggio la raccolta netta totale di Banca Mediolanum è a 789 milioni, con 4,88 miliardi dall'inizio dell'anno. La raccolta netta in risparmio gestito è a 609 milioni, 2,41 miliardi nei primi cinque mesi. I nuovi finanziamenti erogati sono a 252 milioni. "La raccolta netta del mese si conferma ancora una volta molto forte, con i clienti che stanno privilegiando le nostre soluzioni di investimento per riallocare la liquidità dei depositi. Non mi sorprende - commenta Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum - che la raccolta netta gestita abbia segnato un altro mese di grande successo, con 609 milioni e 2,41 miliardi da inizio anno, poiché deriva dalla nostra strategia di pianificazione finanziaria che ha determinato il trend costantemente positivo anche negli ultimi mesi. Sono molto soddisfatto oltretutto della qualità di questa raccolta, prevalentemente concentrata in fondi comuni e polizze unit-linked", conclude Doris.