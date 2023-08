A luglio 1 milione di famiglie con Reddito di cittadinanza

A luglio 2023 le famiglie con il Reddito o la Pensione di cittadinanza erano 1.038.865 per circa 564 euro medi a nucleo e 2.168.094 persone coinvolte. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sul Reddito di cittadinanza. Nel mese sono stati spesi 586,5 milioni. Nel mese precedente lo stop della misura previsto dalla legge di Bilancio per le famiglie che non hanno componenti disabili, minori o over 60 e che non sono in una situazione di disagio accertato dai comuni le famiglie con un solo componente che hanno ricevuto il sussidio contro la povertà sono state 488.893 (il 47,06% del totale) per un importo medio di 459 euro.