A Lombardi di Elea l' Oscar dei Data center Latam

Elea Data Centers, la principale piattaforma sostenibile in Brasile e la prima ad implementare l'intelligenza artificiale su larga scala in America Latina, ha vinto tre premi ai Dcd Latam Awards 2025, gli Oscar del settore, organizzati da Data Center Dynamics. Alla cerimonia a Cancún, in Messico, il fondatore e presidente di Elea, Alessandro Lombardi, è stato premiato come Ceo Visionario, insieme ad altri leader, che si sono distinti nel corso dell'anno in progetti di grande portata in America Latina.

Il progetto Rio AI City, in costruzione a Rio de Janeiro, ha ricevuto due premi nelle categorie Data Center Design Innovation e Data Center Local Community Impact. Nel suo discorso di ringraziamento, Alessandro Lombardi ha affermato che questo traguardo riflette la sua visione di costruire un'infrastruttura sostenibile, pronta per l'AI e orientata alla comunità, che ridefinisce il futuro della trasformazione digitale in America Latina.

"Questo risultato è frutto del lavoro, della passione e della dedizione del team Elea. Come prima piattaforma predisposta per l'AI in America Latina, continuiamo a impegnarci nella costruzione di un'infrastruttura che rafforzi le comunità, acceleri la trasformazione digitale e posizioni il Brasile come hub globale per l'AI e il cloud", ha dichiarato Lombardi.

Il design concettuale e il masterplan di Rio AI City sono stati sviluppati in collaborazione con lo studio di architettura Hyphen, che ha apportato al progetto competenze di livello mondiale.