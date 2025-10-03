Venerdì 3 Ottobre 2025

3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato
A Livorno attracca la prima nave da carico a vela

Costruita in Turchia, si avvale di propulsione eolica

Raggiungerà il porto di Livorno domani, la nuovissima e innovativa nave ro-ro a vela Neoliner Origin. Si tratta di un due alberi, con 3.000 metri quadri di vele rigide a controllo automatico, che navigherà ad una velocità commerciale di 11 nodi, combinando risparmio energetico e ottimizzazione dei tempi di trasporto. Corsica Sardinia Ferries è partner di Neoline Armateur per questo progetto: la nuova nave da carico potrà trasportare 1.200 metri lineari, 400 auto o 265 container, che rappresentano fino a 5.300 tonnellate di merci.

"Dopo aver limitato il più possibile la nostra impronta di carbonio in una fase iniziale - commenta Pierre Mattei, presidente di Corsica Sardinia Ferries - ora dobbiamo rivolgerci alle alternative ai combustibili fossili. Oggi si aprono nuove possibilità con carburanti di nuova generazione e la propulsione velica. Come società armatoriale responsabile, abbiamo il dovere di sostenere la transizione energetica appoggiando queste soluzioni lungimiranti, che sono veri e propri laboratori per la propulsione del trasporto marittimo del futuro".

La costruzione si è conclusa nei giorni scorsi in Turchia da dove la nave è salpata il 29 settembre per raggiungere i porti di Livorno domani e Bastia, in Corsica, domenica 5 ottobre. Saranno questi i due scali commerciali del suo viaggio tra il cantiere turco Rmk Marine e il porto di Saint-Nazaire, che è la destinazione finale. La prima traversata commerciale verso gli Stati Uniti è programmata per il 16 ottobre, con partenza proprio da Saint-Nazaire. Progettata per un trasporto marittimo più sostenibile grazie alla propulsione eolica, la nave opererà su una rotta transatlantica tra Saint-Nazaire e Baltimora (Usa), con scali intermedi a Saint-Pierre e Miquelon.

