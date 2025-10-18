A Host premiate novità, anche la macchina espresso tascabile

Ci sono anche una macchina da caffè tascabile per prepararsi un espresso ovunque e una collezione di piatti e tazze in ceramica vetrificata ad alto contenuto di allumina, quindi a prova di scheggiature, tra i prodotti che hanno vinto lo Smart Label - Host Innovation Award, promosso da Fiera Milano e Host Milano in collaborazione con POLI.design e con il patrocinio di Adi- Associazione per il Disegno Industriale. Una decina di proposte, esposte nei padiglioni di Rho dove fino al 21 di ottobre si svolge Host Milano, piattaforma dell'ospitalità e della ristorazione professionale.

La Minipresso GR2 di Wacaco Company è una macchina da caffè tascabile che permette di preparare un espresso ovunque, completamente a mano e senza elettricità. Entra facilmente in uno zaino o in una borsa, ed è dotata di un cestello regolabile da 8 o 12 grammi di caffè macinato.

Steelite ha presentato invece Morella, una nuova collezione di porcellane pensata per la ristorazione e il banqueting contemporaneo. Caratteristica distintiva la Lifetime Edge Chip Warranty, la garanzia a vita contro le scheggiature (e pare pure contro cadute acciodentali) che assicura durata e affidabilità anche negli ambienti di servizio più intensi.

Un'altra proposta che sta interessando il pubblico di visitatori è l'EasyButter Pro di Thomas Dörr Kitchensolutions che dovrebbe rivoluzionare il servizio del burro nei buffet, offrendo porzioni perfette e spalmabili con un semplice tocco. Obiettivo eliminare i singoli imballaggi, riducendo gli sprechi ma con la massima igiene.

Complessivamente dalle candidature agli Smart Label, 8/a edizione, emerge il trende del settore, dove prevale tanta innovazione, uso del digitale e dell'intelligenza artificiale ma dando sempre più centralità alla sostenibilità. Quindi materiali eco-compatibili, soluzioni a basso impatto, prodotti pensati per durare più a lungo.