A Host attesi 2000 espositori filiera ospitalità, 44% esteri

Sono oltre 2.000 gli espositori, dei quali il 44% internazionali da 56 Paesi, in arrivo a Host 2025, piattaforma di riferimento per l'ospitalità professionale, aperta a Fiera Milano dal 17 al 21 ottobre. Tra i Paesi più rappresentati Germania, Spagna, Francia, USA, Paesi Bassi e Regno Unito. Attesi oltre 700 hosted buyer provenienti da circa 75 Paesi, anche grazie al supporto di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

"Con 2.041 espositori da 56 Paesi, Host è molto più di una manifestazione: è una piattaforma che anticipa le tendenze e accompagna l'innovazione lungo tutte le fasi della filiera - ha detto Francesca Cavallo, Head of Hospitality Exhibitions di Fiera Milano - Un approccio che parte dalla tecnologia per estendersi ai format, ai layout, al design e alle esperienze di consumo, quest'anno con un particolare accento anche sull'innovazione, sulla sostenibilità e la formazione".

Uno dei grandi protagonisti di Host 2025 sarà il rinnovato salone Mipp - Milano Pane Pizza Pasta - punto di incontro tra l'arte della panificazione, la cultura della pizza e l'evoluzione della pasta fresca, quest'anno in partnership con il Consorzio Sipan. Spiccano anche le novità Bakery Square, Beyond the Cup e sCIOCk, e il ritorno del World Barista Championship. Confermati lo Smart Label - Host Innovation Award, promosso da Host Milano e Fiera Milano in collaborazione con POLI.design e con il patrocinio di ADI - Associazione per il Disegno Industriale, e gli incontri dei Design Talks, organizzati sempre in collaborazione con POLI.design e con il patrocinio di Newh - The Hospitality Industry Network.

Completa la proposta di Host Milano una cinque giorni di eventi tra formazione, show cooking e gare internazionali, con un calendario di oltre 800 appuntamenti.