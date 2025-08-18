A giugno cala surplus dei beni Ue a 8 miliardi, giù gli Usa

Lunedì 18 Agosto 2025

La Ue allargata si gioca il futuro

Gabriele Canè
La Ue allargata si gioca il futuro
18 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
L'export verso l'America crolla del 10%, su l'import del 16%

A giugno 2025, l'Ue ha registrato un surplus commerciale di beni di 8 miliardi di euro con il resto del mondo (7 per la sola area euro), in calo rispetto ai 20,3 miliardi dello stesso mese del 2024. Le esportazioni extra-Ue sono rimaste stabili (213,7 miliardi), mentre le importazioni sono aumentate del 6,4%. L'export verso gli Usa vale 40,2 miliardi, con una variazione annua di -10,3% (dato più negativo tra i principali partner). L'import, invece, segna 30,6 miliardi, con una variazione annua del +16,4% (seconda crescita più alta dopo la Cina). Lo riportano i dati Eurostat.

