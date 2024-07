A giugno 52% della domanda elettrica coperta da rinnovabili

A giugno del 2024 le fonti rinnovabili hanno coperto il 52,5% della domanda elettrica italiana. Era il 43,8% a giugno 2023. Lo rende noto Terna. Il valore del giugno di quest'anno è lo stesso di maggio, e rappresenta il valore mensile più alto di sempre. Il mese scorso la domanda di energia elettrica italiana è stata soddisfatta per l'88,5% dalla produzione nazionale e per la quota restante (11,5%) dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. A giugno, la produzione nazionale netta è risultata pari a 22,9 miliardi di kWh. In aumento la fonte idrica (+29,4%), grazie essenzialmente al contributo degli impianti del Nord Italia, la fonte eolica (+29,2%) e fotovoltaica (+18,2%). L'incremento del fotovoltaico (+638 GWh) è dovuto alla maggior produzione per l'aumento della capacità in esercizio (+803 GWh) che ha compensato la minore producibilità legata all'irraggiamento (-165 GWh). In diminuzione la fonte geotermica (-2,8%) e termica (-13,7%) come diretta conseguenza della crescita delle rinnovabili. Nella giornata del 22 giugno, nel periodo 13:00-14:00, si è registrato il massimo storico di produzione oraria da fonti energetiche rinnovabili, pari a 33,2 Gw.