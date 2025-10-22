A Genova il Congresso nazionale dei dottori commercialisti

Si svolgerà ai Magazzini del Cotone di Genova, dal 22 al 24 ottobre, il Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili "Concretizzare il cambiamento: esperienze, innovazioni, risultati", organizzato dal Consiglio nazionale in collaborazione con l'Ordine locale della categoria. Nel capoluogo ligure sono attesi oltre 1000 professionisti.

L'evento sarà caratterizzato da quattro sessioni plenarie (IA, aggregazioni professionali, economia del mare e ruolo della professione, gestione del rischio in ottica fiscale ed Esg) e da 10 workshop tematici.