A Firenze Festival economia civile con i Nobel Spence e Banerjee

"Democrazia partecipata. La sfida delle Intelligenze relazionali" è il titolo della nuova edizione del Festival nazionale dell'economia civile (Fnec), in programma a Palazzo Vecchio a Firenze dal 2 al 5 ottobre. Tra gli ospiti della rassegna due premi Nobel per l'economia: Abhijit V. Banerjee, vincitore nel 2019 per i suoi studi innovativi sulla lotta alla povertà globale, e Michael Spence, premiato nel 2001 per le sue ricerche sulla dinamica dell'informazione nei mercati e sulle disuguaglianze tra nazioni.

I quattro i giorni del festival, ricchi di eventi, talk, storie e buone pratiche, vedranno protagonisti giovani, imprenditori e imprenditrici, attivisti, amministratori pubblici ed economisti, chiamati a riflettere su giustizia sociale, pace, cura delle relazioni, lavoro partecipativo, e il futuro del clima e delle comunità.

"Il Festival nasce a Firenze e trova nella Toscana il suo terreno naturale di crescita - sottolinea Leonardo Becchetti, direttore del Fnec -: qui i valori dell'economia civile sono storia viva, fatta di comunità, cooperative, imprese e cittadini che sperimentano ogni giorno una nuova idea di economia. Il sostegno della Federazione Toscana delle Bcc è la dimostrazione che le istituzioni finanziarie, quando radicate nei territori, possono essere protagoniste del cambiamento sociale ed economico".