A Fincantieri commessa per nave da crociera per Crystal

Fincantieri costruirà per la compagnia crocieristica di lusso Crystal una nave da crociera di alta gamma e di ultima generazione. Si tratta della terza nave per la compagnia, che ha infatti esercitato un'opzione concessa nell'ambito degli accordi relativi a due unità, gemelle, come da Memorandum of agreement del 27 giugno scorso. Il valore dell'accordo è stato definito "grande", cioè compreso tra 500 milioni e un miliardo di euro. La nuova unità, come le due gemelle precedenti, avrà una stazza lorda di 61.800 tonnellate e potrà ospitare circa 690 passeggeri. Il livello sarà, appunto, di alta gamma: interni di materiali e lavorazioni artigiane di alto pregio, sistemazioni "all-suite" con balconi privati, cabine ad uso singolo per chi viaggia da solo, comfort, elevato rapporto nel numero equipaggio-passeggeri, servizi personalizzati, attenzione ai dettagli. Fincantieri è impegnata nello sviluppo di unità innovative e sostenibili, con attenzione alle tecnologie di propulsione di nuova generazione, come uso di LNG e idrogeno.