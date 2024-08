A Ferragosto aperti due ristoranti su tre, prezzo medio 59 euro

Oltre 91mila ristoranti, pari al 69,2% del totale, saranno aperti a Ferragosto per accogliere circa 5 milioni di clienti. È quanto emerge da una ricerca di Fipe-Confcommercio. Residenti e turisti italiani rappresentano la maggior parte della clientela che passerà il Ferragosto in un ristorante, ma sono tanti anche gli stranieri attesi. Quasi il 50% dei ristoranti hanno prenotazioni sia per il pranzo che per la cena del 15 agosto, ma nelle località balneari, in particolare del centro nord, il Ferragosto si festeggia soprattutto a cena. Il menu à la carte è preferito dal 79% dei ristoratori, a fronte di un 21% che sceglie quello degustazione, con un prezzo medio di 59 euro, bevande incluse. I piatti più richiesti variano in base alla regione: nelle località montane canederli, risotto o tagliatelle ai funghi; nelle città d'arte gnocchi o ravioli, arrosticini, anatra o cinghiale; nelle località marine frutti mare, tagliolini allo scoglio o gambero, frittura o grigliata di pesce e guazzetto. Tra i dolci preferiti, in tutta Italia, il gelato e il classico tiramisù, ma il Nord si distingue proponendo lo strudel.