A Elea Data Centers il premio resilienza ai DCD>LatamAwards 2024

Elea Data Centers, la piattaforma di asset tecnologici sostenibili con la più grande capillarità del Brasile, ha guadagnato il posto d'onore sul podio dei DCD>Latam Awards 2024 - evento di riferimento per il settore a livello mondiale - grazie alla capacità di gestione della crisi e alla solidarietà dimostrate durante le alluvioni dello scorso maggio, nello stato di Rio Grande do Sul. All'azienda fondata e guidata dal presidente, il piemontese Alessandro Lombardi, è andato il premio di "Data Center Operations Team of The Year" per la resilienza mostrata dal team della compagnia nell'affrontare l'emergenza e la dedizione nelle iniziative adottate, in particolare, in occasione delle inondazioni che hanno flagellato Porto Alegre. Nell'occasione non solo Elea è riuscita a mantenere in funzione il suo più grande data center in città, ma ha anche offerto le sue infrastrutture a numerose istituzioni pubbliche locali, salvandole dal collasso informatico e garantendo la fornitura di servizi essenziali al territorio, messo in ginocchio dagli allagamenti. Di recente il presidente di Elea Data Center, Alessandro Lombardi, è entrato a far parte dell'Americas Regional Advisory Board of Infrastructure Masons (iMasons), organizzazione globale senza scopo di lucro che riunisce i maggiori leader e professionisti delle infrastrutture digitali, per promuovere iniziative di istruzione, innovazione e sostenibilità nel settore. Sotto la guida di Lombardi, Elea ha raggiunto traguardi significativi, come la raccolta di 247 milioni di euro (1,5 miliardi di real) in obbligazioni verdi legate a specifici obiettivi di sostenibilità ed ESG, e la transizione dei suoi data center all'energia rinnovabile al cento per cento.