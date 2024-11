A easyJet, Air France e Iag slot liberati da Ita-Lufthansa

Saranno easyJet, Air France e Iag a rilevare gli slot che Ita e Lufthansa sono chiamate a cedere per garantire la tutela della concorrenza nei segmenti di mercato ritenuti critici dall'antitrust Ue. Lo riferiscono più fonti vicine al dossier a poche ore dalla consegna a Bruxelles - attesa entro mezzanotte - del piano finale per far decollare l'alleanza italo-tedesca approvata dall'Ue il 3 luglio. Si tratta dell'ultimo step prima del closing. La low cost britannica farà concorrenza a Milano-Linate e sulle rotte tra l'Italia e l'Europa centrale, mentre Air France e Iag (holding di British, Iberia, Vueling e Aer Lingus) opereranno tramite i loro hub - quindi con scalo - sui lunghi collegamenti da Fiumicino verso Washington, San Francisco e Toronto.