98% delle aziende italiane a rischio cyber, Deloitte

Le aziende italiane sono un bersaglio per i cyber criminali: nel 2022, il 98% ha subito attacchi, con danni gravi o estremamente gravi in circa 2 casi su 3. Tuttavia, hanno imparato a reagire, investendo di più nella cybersecurity, che è ora al centro dell'attenzione del CdA. Secondo il report di Deloitte "Future of Cyber: una visione cyber-first per la sicurezza e la creazione di valore - Il punto di vista delle aziende italiane", addirittura 8 aziende su 10 stanno rivedendo la composizione del loro CdA per garantire la presenza di professionisti con solide conoscenze tecnico-specialistiche in ambito cyberLe conseguenze delle violazioni informatiche non si limitano alla perdita di fatturato o alla riduzione del valore di mercato dell'azienda, come affermano rispettivamente il 40% e il 36% dei dirigenti italiani intervistati, ma possono anche avere conseguenze normative, come multe e sanzioni per inadempienza rispetto alle procedure in essere o per le violazioni dei regolamenti sulla cybersecurity, come riferito dal 52% degli intervistati. Grave anche il rischio reputazionale, in termini di ripercussioni negative sull'immagine dell'azienda, secondo il 44%, con il possibile crollo della fiducia da parte della clientela paventato dal 46%. Una medesima percentuale (46%) sottolinea il rischio tecnologico, ovvero la possibilità di minore fiducia nella "tech integrity" dell'azienda. Infine, un 42% segnala le conseguenze strategiche ed operative, come il rischio di minori budget a supporto delle iniziative strategiche o le possibili interruzioni delle operazioni.