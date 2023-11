968mila contratti lavoro, saldo positivo per Inps in 8 mesi Tra gennaio e agosto 2021 sono stati attivati 5,5 milioni di nuovi rapporti di lavoro, con un saldo positivo di 968.330 contratti. I dati dell'Osservatorio Inps mostrano un aumento dei contratti a tempo indeterminato per 310.763 unità.