884mila nuclei familiari con Reddito di Cittadinanza ad agosto

Ad agosto, l'Inps ha rilevato che 884.100 famiglie e 1.943.381 persone hanno beneficiato del Reddito o della Pensione di Cittadinanza, con una media di importo per l'assegno a nucleo di 561,67 euro. Questo è il primo dato dopo la sospensione del sussidio a 159mila famiglie che l'avevano già ricevuto per sette mesi nel 2023 e non avevano al loro interno minori, disabili o over 60. Di queste 159mila, 47mila sono state prese in carico dai servizi sociali.