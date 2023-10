88 mld investiti con detrazione, Superbonus sale

Al 30 settembre 2023, gli investimenti ammessi a detrazione per il Superbonus 110% sono aumentati a quota 88,17 miliardi di euro, rispetto agli 85 miliardi del 31 agosto precedente. Il totale degli investimenti (comprese le somme non ammesse a detrazione) è di 89,53 miliardi, rispetto agli 86,3 miliardi del mese precedente. A darne notizia è l'Enea, precisando che le detrazioni maturate per lavori conclusi, a carico dello Stato, sfiorano gli 80 miliardi, a quota 79,33 miliardi rispetto ai 76,1 miliardi di agosto.