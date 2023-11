807 milioni di euro utili in nove mesi, l'Aspi Autostrade per l'Italia chiude i primi nove mesi del 2022 con un utile di 807 milioni di euro, in calo di 120 milioni rispetto all'anno precedente. Ricavi a 3.309 milioni, +157 milioni, di cui 2.945 milioni da pedaggio. Traffico in aumento del 4%.