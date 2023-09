720 milioni in più per l'espresso, il caffè costa di più

Secondo Assoutenti, gli italiani spendono 720 milioni di euro in più all'anno per la pausa-caffè rispetto al 2021. La mappa del caro-caffè in Italia mostra che l'espresso è passato da una media nazionale di 1,04 euro del 2021 a 1,16 euro attuali, con un aumento del 11,5%. Solo nei bar di Catanzaro, Reggio Calabria e Messina si può ancora consumare un espresso a prezzi inferiori a 1 euro a tazzina, mentre in 22 province i listini superano quota 1,20 euro. Il caffè più caro è quello di Bolzano (1,34 euro a tazzina), seguito da Trento (1,31 euro), Belluno (1,28 euro), Padova (1,27 euro), Udine (1,26 euro) e Trieste (1,25 euro). La città più economica è Messina (0,95 euro ad espresso), seguita da Catanzaro e Reggio Calabria (0,99 euro). Le province calabresi, tuttavia, registrano i rincari più pesanti: a Cosenza il caffè al bar è aumentato del 36,4%, passando da 0,88 euro del 2021 a 1,20 euro attuali. A Catanzaro il prezzo è salito del 23,8%, da 0,80 a 0,99 euro, mentre a Pescara gli aumenti sono in media del 22% (da 1 a 1,22 euro). Bergamo, Ascoli Piceno, Trento e Siracusa hanno registrato rincari attorno al +16%. Considerando che nei bar italiani si servono circa 6 miliardi di tazzine all'anno, il "giro d'affari per l'espresso passa dai 6,24 miliardi di euro di due anni fa ai quasi 7 miliardi di euro del 2023", conclude Assoutenti.