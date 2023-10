7 italiani su 10, i videogiochi come strumento contro lo stress

Secondo un sondaggio condotto da Esa (Entertainment Software Association) in 12 paesi, 7 italiani su 10 affermano che i videogiochi aiutano a combattere lo stress. IIDEA, l'associazione che raggruppa gli sviluppatori italiani, ha preso in considerazione i risultati di questo studio globale intitolato 'The power of game'. Il campione preso in esame era composto da circa 13mila videogiocatori di Australia, Brasile, Canada, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Polonia, Spagna, Stati Uniti e Italia, di cui mille italiani. Secondo i risultati, i videogiochi stimolano la mente (70%), connettono diversi tipi di persone (78%) e creano esperienze accessibili per persone con abilità diverse (75%). Inoltre, i videogiochi hanno l'effetto di ridurre la sensazione di stress (69%), l'ansia (58%) e la solitudine (45%) in Italia.