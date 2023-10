63 giovani da tutto il mondo a Roma per discutere soluzioni

Dal 17 al 19 ottobre si svolgerà a Roma la "Youth4Climate: Sparking Solutions 2023", l'evento lanciato tre anni fa a Milano e poi svolto a New York, sede delle Nazioni Unite. I protagonisti saranno i giovani impegnati nell'azione contro i cambiamenti climatici: 130 under 30 provenienti da 63 Paesi, dalla Tanzania al Pakistan, dalla Cina alle isole Fiji, dal Messico all'Ucraina. La sera del 18 ottobre, inoltre, il Colosseo si illuminerà con il logo dell'iniziativa, a poche settimane dall'avvio della Cop28 di Dubai. Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto ha spiegato che l'Italia sta investendo molto nel coinvolgimento dei giovani nell'azione per il clima. L'evento sarà un'occasione di confronto e ascolto con lo sguardo rivolto alla Cop28 negli Emirati Arabi, dove i giovani porteranno la loro voglia di incidere nella sfida dei cambiamenti climatici. L'iniziativa è gestita dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il segretariato affidato al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp) in Italia. Alla presentazione ha preso parte anche il Coordinatore del Centro Undp di Roma per il Clima e l'Energia Agostino Inguscio.