6 milioni per impianti sci a Colere da Isc, Sella e Finlombarda

L'Istituto per il Credito Sportivo, in qualità di lead arranger, Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, e Banca Sella, hanno siglato un finanziamento del valore complessivo di 6 milioni di euro, assistito dalla garanzia concessa dal Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva gestito da Istituto per il Credito Sportivo, per modernizzare e velocizzare gli impianti di risalita e rendere più attraente il comprensorio sciistico invernale della Val di Scalve, aumentando le attività escursionistiche. Rsi Srl si è aggiudicata la concessione per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di "Colere Ski Area 2200" in provincia di Bergamo, grazie anche al contributo di Regione Lombardia pari a 4,5 milioni di euro. Il piano prevede l'installazione di una cabinovia a dieci posti, una seggiovia a sei posti, il riposizionamento della seggiovia biposto Capanno e la completa revisione della triposto Corna Gemelle, oltre a un tapis roulant per il campo scuola, da concludersi entro l'inizio della stagione invernale 2023-2024. "Colere Ski Area 2200" si estende dai 1.100 ai 2.200 metri, con circa 20 km di piste e tre impianti di risalita.