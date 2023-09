559 Denunce di morti sul lavoro in 7 mesi, l'Inail Nel periodo gennaio-luglio 2021, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail sono state 344.897, con un calo del 21,9%. 559 casi mortali, di cui 430 in occasione di lavoro e 129 in itinere. Nella gestione industria e servizi, 484 casi.