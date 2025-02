38 milioni di euro per progetti di energia rinnovabile in Italia

Via libera dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica al finanziamento di oltre 38 milioni di euro per tutte le Regioni italiane da destinare a "progetti esemplari" di produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel renderlo noto con un comunicato, il Mase spiega che "per progetti esemplari si intendono impianti di produzione, anche abbinati a sistemi di accumulo, che rappresentino buone pratiche, con particolare riferimento alla promozione di tutte le forme di autoconsumo dell'energia".

Come è chiarito nel provvedimento, questi progetti "possono anche essere inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o Comunità energetiche rinnovabili" (Cer). I fondi, spiega il Mase, sono ripartiti in proporzione alla "potenza obiettivo" che le stesse amministrazioni devono raggiungere con il decreto "aree idonee". I progetti dovranno essere realizzati dalle amministrazioni pubbliche su proprie aree, assicurando un'attività di divulgazione dell'iniziativa che possa promuovere l'accettazione pubblica e lo sviluppo di fonti rinnovabili, in particolare l'autoconsumo singolo e collettivo, tra cui rientrano le Cer.

"E' un segnale - ha affermato il ministro Gilberto Pichetto - per spingere il territorio, partendo dal buon esempio del Pubblico, allo sviluppo delle fonti rinnovabili nelle aree idonee, in linea con gli obiettivi del Pniec", il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.