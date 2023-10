30mila punti vendita per contrastare l'inflazione, Mimit

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sostiene che "una politica generale per il potere d'acquisto, nel quale il Trimestre Anti Inflazione rappresenta uno strumento decisivo nella lotta al caro vita", sia necessaria. In una nota, il MIMIT ha spiegato che "attualmente quasi 30.000 punti vendita in tutta Italia hanno aderito al Patto Anti Inflazione, consultabili su mimit.gov.it/anti-inflazione". Le regioni con il maggior numero di adesioni sono: Lombardia (4.298 punti vendita), Lazio (2.841) e Piemonte (2.550). Il numero complessivo di aziende dell'industria alimentare e dei beni a largo consumo che hanno aderito al Patto sul territorio nazionale è in costante aggiornamento. Ad oggi, grandi marchi italiani e internazionali, tra cui Zuegg, Ferrero, Beiersdorf (Nivea, Nivea Men, Hansaplast), Molini Bongiovanni, Bolton Food Spa (Riomare), SC Johnson Srl (Glade, Oust, Pronto, Duck, Mr Muscle, Shout, Raid, Baygon, Off, Autan), Orogel, Spumador (Acqua Recoaro), Mondelez (Oreo, TUC, Ritz, Milka, Philadelphia, Toblerone), Savenzia Fromage & Dairy Italia S.p.A. (Camoscio d'Oro), Mutti, Inalca (Manzotin e Montana - carne in scatola), CSI (Compagnia Surgelati Italiana con Findus, Capitan Findus, Sofficini, Carletto, 4 Salti in Padella e Green Cusine), Mare Aperto Foods (tonno in scatola) e Danone, hanno aderito al Patto.