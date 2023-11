25 novembre, "Liberi di contare", Consob contro la violenza

La Consob entra in campo contro la violenza economico-finanziaria con un evento ed un atto simbolico. "Libere di contare. Più consapevolezza finanziaria, meno violenza economica" è il titolo dell'incontro che si terrà lunedì 27 novembre, organizzato dall'Autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari. Si tratta della prima volta che l'Autorità si concentra su questa piaga sociale del nostro tempo in un evento pubblico. La Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra oggi, è stata l'ispirazione per l'iniziativa, a cui Consob ha dedicato anche una panchina rossa collocata nella sede dell'Autorità. Nell'incontro di lunedì interverranno, tra gli altri, il presidente dell'Autorità Paolo Savona, la commissaria Gabriella Alemanno, Federico Freni sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, Micaela Ramazzotti regista e interprete, Magda Bianco capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria di Banca d'Italia, Claudia Cattani presidente - BNL BNP Paribas, Maria Rosaria Covelli capo dell'Ispettorato generale del ministero della Giustizia, Alessandro Grispini direttore UOC Salute Mentale Distretto 2 - ASL Roma 1 e Luisa Todini imprenditrice, presidente Todini.