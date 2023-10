186 miliardi di ricchezza offshore in Italia, l'analisi di Oxfam

Nel 2022 la ricchezza finanziaria offshore ha raggiunto i 12.000 miliardi di dollari a livello globale, pari al 12% del Pil mondiale. Per l'Italia, il valore è di 198 miliardi di dollari (oltre 186 miliardi di euro), quasi il 10% del Pil nazionale. I profitti delle multinazionali trasferiti verso i paradisi fiscali societari hanno raggiunto la cifra spropositata di 1.000 miliardi di dollari. Questi sono alcuni dei dati contenuti nella prima edizione del Global Tax Evasion Report, pubblicato oggi dall'Osservatorio Fiscale Europeo diretto dall'economista Gabriel Zucman e diffuso da Oxfam. Il rapporto, che verrà presentato in Italia il 13 novembre, in occasione del workshop "Evasione fiscale: dimensione del fenomeno e misure di contrasto", organizzato a Roma dall'Osservatorio, da Oxfam Italia e dal Dipartimento di Economia dell'Università di Milano-Bicocca, evidenzia - come si legge in una nota - "elusione fiscale societaria oltre i limiti di guardia, forti criticità nella struttura dell'imposta minima per le grandi multinazionali che ne riducono il potenziale di gettito, contributo fiscale irrisorio dei super-ricchi, e una riduzione dei progressi nel contrasto all'evasione fiscale internazionale degli individui negli ultimi dieci anni".