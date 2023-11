17 possibili ritardi su Frecce, Intercity e Regionali

Con lo sciopero proclamato per venerdì 17 saranno possibili disagi per chi viaggia in treno con ripercussioni sulle Frecce, gli Intercity e i treni regionali. Lo fa sapere il Gruppo Fs con una nota nella quale si ricorda che è escluso dalla protesta il personale di Trenitalia del Piemonte e che i disagi potrebbero iniziare prima e protrarsi oltre il termine della protesta fissata tra le 9.00 e le 13.00. "Possibili ripercussioni, seppur lievi, si legge, su Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia, in occasione dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, proclamato da Filt-Cgil e Uiltrasporti in adesione ad uno sciopero delle rispettive Confederazioni, in programma dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di venerdì 17 novembre 2023. Gli effetti sulla circolazione, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello sciopero. Trenitalia invita tutti i passeggeri a informarsi sui collegamenti e i servizi attivi, prima di intraprendere il viaggio, attraverso l'app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate".