1,5 mld Cdp per i risparmiatori, inizia l'emissione

Inizia il collocamento di nuove obbligazioni di Cassa Depositi e Prestiti destinate al mercato retail. L'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni Cdp, non subordinate e non garantite dallo Stato, partirà martedì 7 novembre e sarà rivolta esclusivamente alle persone fisiche residenti in Italia. Lo rende noto Cdp. L'ammontare complessivo sarà pari a 1,5 miliardi di euro. Le obbligazioni saranno offerte al pubblico dal 7 al 27 novembre 2023, salvo chiusura anticipata, e saranno trattate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana. L'investimento minimo è di 1.000 euro, con una remunerazione mista: a tasso fisso del 5,00% per i primi tre anni e variabile per i successivi tre, pari all'Euribor a 3 mesi maggiorato almeno dello 0,90% annuo. Le obbligazioni, in scadenza al 2029 negoziate sul mercato regolamentato di Borsa Italiana, saranno soggette a un'aliquota agevolata del 12,50%.