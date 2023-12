14 miliardi di gettito dal tabacco in Italia, Colognesi (Bat)

L'industria del tabacco e dei prodotti di nuova generazione contribuisce, attraverso accise e Iva, con circa 14 miliardi di entrate allo Stato ogni anno. Secondo Massimiliano Colognesi, responsabile relazioni esterne di British American Tobacco Italia, il contrabbando in Italia è un fenomeno in calo, con un'incidenza del 3% sul mercato italiano, che tuttavia comporta una perdita di centinaia di milioni di euro all'erario. Per contrastare questa situazione, ha spiegato Colognesi, è necessario uno sforzo congiunto tra pubblico e privato, che preveda una mappatura e un monitoraggio costante dei siti online che vendono prodotti contraffatti, segnalandoli alle autorità competenti. Inoltre, è necessaria una fiscalità equilibrata che tenga conto sia delle esigenze della salute pubblica che del cambiamento del mercato. In Italia, dove la fiscalità è rimasta stabile negli anni, il contrabbando è in leggero calo, mentre in altri paesi, come la Francia, che ha subito incrementi di fiscalità, il contrabbando è arrivato fino al 20%.