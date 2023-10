1200 Comuni e scuole su cloud, obiettivo del Pnrr

Sono oltre 1.200 i Comuni e le scuole che hanno migrato i propri sistemi, dati e applicazioni verso servizi cloud qualificati nell'ambito del Pnrr. Il Dipartimento per la trasformazione digitale comunica, in una nota, il superamento del target nazionale del piano di ripresa e resilienza, che prevedeva la migrazione al cloud di 1.064 enti entro il 30 settembre 2023. Cittadini e imprese, ora possono usufruire di 9.500 servizi digitali più moderni e affidabili, in grado ridurre le code agli sportelli, migliorare la qualità della gestione amministrativa e didattica, semplificare i processi interni e aumentare l'efficienza delle amministrazioni locali. Si tratta di "una tappa importante nel percorso, intrapreso da questo Governo, volto a rendere il Paese più efficiente e innovativo", secondo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione, Alessio Butti. "Abbiamo collaborato strettamente con le realtà locali per raggiungere l'obiettivo nazionale, superando le aspettative del Pnrr. Con l'adozione del cloud, i Comuni potenziano i servizi fondamentali, come la digitalizzazione degli atti e dei registri dello stato civile e il rilascio dei certificati", afferma Butti. "Parallelamente - aggiunge - anche il mondo dell'istruzione trae benefici significativi, poiché le scuole, sempre attraverso la migrazione al cloud, possono affinare la gestione dei dati, delle risorse e dell'intero processo di pianificazione didattica".