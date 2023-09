120 aziende sostenute da Intesa Sanpaolo per il digitale

Intesa Sanpaolo ha selezionato 120 aziende per il programma 'Crescibusiness Digitalizziamo in Tour', che mira a sostenere l'innovazione digitale. Si tratta di piccole realtà artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione, che hanno a disposizione un credito di 5 miliardi di euro per i loro progetti di digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo dell'attività commerciale. Tra le oltre 2.000 aziende che hanno presentato la candidatura, Intesa Sanpaolo ha scelto quelle che hanno già ottenuto buoni risultati nella digitalizzazione dei processi interni o dei canali di vendita, della comunicazione o per processi di fidelizzazione, per la presenza web e social fino alla spinta digitale dei sistemi di pagamento e dei rapporti bancari Il tour in 120 tappe è stato presentato al grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino, in un evento trasmesso in live-streaming sul sito ANSA.It. Una delegazione di Intesa Sanpaolo incontrerà le 120 aziende selezionate in tutta Italia - attività artigianali e negozi, alberghi e ristoranti - e attraverserà città e borghi per raccontare le testimonianze di queste realtà virtuose e dei loro titolari, fino al 31 ottobre Grazie al supporto di partner come Alkemy, Cerved, Monitor Deloitte, Nexi e Visa, le aziende che parteciperanno a 'Crescibusiness Digitalizziamo' avranno l'opportunità di essere inserite in un percorso che comprende l'offerta di servizi evoluti e formazione. "Il nuovo tour rispecchia la strategia digitale del Gruppo che vede nello sviluppo tecnologico un fattore determinante per la crescita e la competitività del Paese, coerentemente con il Piano d'impresa 2022-25" ha dichiarato Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo.