110 milioni da Ing e Natixs per solare 'Tuscania'

Ing e Natixis Cib hanno concesso un finanziamento di 110 milioni di euro a Kgal Investment Management per il Progetto Tuscania, un parco fotovoltaico da 150 MW nell'omonimo comune del Lazio, che inizierà a produrre energia elettrica nel secondo semestre del 2024. Lo informa un comunicato che ricorda come il progetto Tuscania sia "uno dei più grandi impianti fotovoltaici non incentivati in Italia e produrrà circa 240 GWh di elettricità all'anno, grazie a cui si otterrà una riduzione di più di 100.000 tonnellate di emissioni anidride carbonica all'anno". Kgal è attiva nel mercato italiano delle energie rinnovabili dal 2010, con un portafoglio di oltre 30 impianti fotovoltaici e centrali idroelettriche e 500MW di capacità tra parchi solari ed eolici in corso di realizzazione. Ing e Natixis Cib hanno agito in qualità di Mandated Lead Arrangers & Bookrunners e ESG Coordinators.