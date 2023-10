10 ottobre, scioperano i taxi, USB dice no al Dl Asset

L'Usb Taxi ricorda la protesta indetta per martedì prossimo insieme ad altre sigle, a causa del Decreto Asset, un provvedimento omnibus predisposto nel periodo estivo con tempi di approvazione contingentati, 60 giorni. "Inopportuno" è la definizione più elegante per questo decreto, che ci renderà conto quando gli enti locali e il governo si rimpalleranno le responsabilità dell'incremento delle licenze senza nessun dato concreto. Per tale motivo, il 10 ottobre è stato indetto uno sciopero di 24 ore dei taxi.