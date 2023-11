1% più ricchi emettono CO2 come 5 miliardi di persone, Oxfam

Nel 2019, l'1% più ricco in termini di reddito della popolazione mondiale è stato responsabile di una quota di emissioni di Co2 pari a quella prodotta da 5 miliardi di persone, ossia due terzi dell'umanità. È l'allarme lanciato oggi da Oxfam con un nuovo rapporto, a pochi giorni dall'inizio della Cop28 sul clima di Dubai, in programma dal 30 novembre al 12 dicembre. Il dossier denuncia come le emissioni di cui è responsabile l'1% più ricco del pianeta causeranno 1,3 milioni di vittime a causa degli effetti del riscaldamento globale, la maggior parte entro il 2030.