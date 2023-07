Visco, 'non siamo lontani da una pausa sull'aumento dei tassi'

"Una volta che abbiamo raggiunto il livello corretto" dei tassi "bisogna mantenrelo per un pò e non credo che siamo molto lontani", "sicuramente prima della fine dell'anno. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intrvistato da Giovanna Pancheri a Start su Skygtg24 alla domanda se è vicina una pausa nella crescita dei tassi della Bce. Visco ha ricordato come la decisione sui tassi è presa volta per volta a ogni riunione.