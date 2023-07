Ue, 'ancora in corso i lavori sulla terza rata del Pnrr'

"In relazione alla terza richiesta di pagamento dell'Italia nell'ambito del Pnrr, la Commissione ricorda che i lavori sono ancora in corso. Sono in corso scambi costruttivi con le autorità italiane e ulteriori informazioni vengono fornite ove necessario. Comunicheremo la conclusione della nostra valutazione non appena raggiungeremo quella fase". Lo scrive la portavoce della Commissione europea Veerle Nuyts su twitter.