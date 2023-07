Su Alibaba una nuova vetrina dedicata al Made in Italy

Alibaba lancia sulla sua piattaforma e-commerce una nuova sezione dedicata al Made in Italy per valorizzare l'eccellenza delle industrie italiane nel mondo e favorirne la crescita del business. Si tratta del "Made in Italy Event", a cui hanno già aderito 350 aziende di diversi settori, fra cui food&beverage, beauty, home&garden, elettronica. Attivo fino a febbraio 2024 sull'app di Alibaba.com, il Made in Italy Event ha lo scopo di favorire visibilità e traffico dei prodotti italiani, guidando le ricerche dei potenziali compratori internazionali attraverso diversi touch points e una vasta offerta disponibile sulla piattaforma. Dopo un primo periodo di avvio, tutti i canali dell'iniziativa sono ora pienamente implementati. Si va dalle vetrine dedicate all'inclusione in aree ad alta visibilità del marketplace fino alla creazione di highlights che facilitano nuove opportunità di business per acquirenti internazionali e aziende italiane. Le Pmi dei settori agroalimentare, moda, cosmetica e arredo-design, potranno inoltre usufruire del servizio di tracciabilità della filiera su tecnologia Blockchain di Ice-Agenzia, che consente di rendere fruibili le proprie certificazioni e le caratteristiche di sostenibilità, rafforzando e proteggendo il valore dei prodotti Made in Italy sui mercati esteri. "Ci auguriamo che ancora tante imprese italiane, soprattutto Pmi, colgano l'opportunità del Made in Italy Event nei prossimi mesi", afferma il country manager Italia, Spagna e Portogallo di Alibaba.com, Luca Curtarelli, sottolineando che la piattaforma di e-commerce di Alibaba si distingue "per la capacità di creare un ecosistema digitale che sia funzionale alle necessità delle imprese, mettendo quindi in connessione la domanda e l'offerta di prodotti anche molto specifici di diverse categorie merceologiche.